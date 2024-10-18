Çorum Barosu’nda mevcut başkan Turan Kalıpcı ile Av. Ercan Daşdan geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile başkanlık için yarışmıştı. Kalıpcı kongrede güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Yeni Baro Yönetim Kurulu da ilk ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan kararlarla Baro Başkan Yardımcılığı görevine Av. Tuğrul Damar, Baro Genel Sekreterliği’ne Av. Bekir Çetin, Baro Saymanlığına Av. Avni Zafer Yamaner seçilerek başkanlık divanı oluşturuldu.

Toplantıda Baro Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri arasında da görev bölümü gerçekleştirildi.

Editör: HABER MERKEZİ