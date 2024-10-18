Mimarlar Odası İl Temsilcisi Pınar Karakurt ve Yönetim Kurulu üyeleri Buğrahan Kaynak, Rüveyda Kılıç, Güntülü Nur Fuçular, Melek Gizem Ünal ve Yasin Zorlu önderliğinde düzenlenen balo, meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi.

Baloya ve odanın etkinliklerine katkı sağlayan Mimar Yasin Zorlu, Abdullah Şentürk ve Göksel Taşkaya'ya teşekkür plaketi verilen gecede TMMOB Mimarlar Odası İl Temsilcisi Karakurt yaptığı konuşmada, mimarlık mesleğinin sadece bir iş değil, aynı zamanda insan, yaşam ve sanatla iç içe olan bir meslek olduğunu belirtti.



Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk haftasında Dünya Mimarlık Günü’nün kutlandığını belirten Karakurt bu kapsamda bir dizi etkinlik planladıklarını etkinliklerde “Sürdürülebilir Bir Gelecek, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede Yaşam Hakkı İçin Mimarlık!” sloganı ile mesleğin öneminin bir kez daha vurgulandığını kaydetti.

Bu yıl UIA’nın tema olarak “Katılımcı Kentsel Tasarımda Gelecek Nesillerin Yetkilendirilmesi” konusunu belirlediğini anlatan Karakurt, Çorum Mimarlar Odası olarak genç mimarlara yönelik özel etkinlikler düzenlemeye de devam ettiklerini, Ekim ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında, genç mimarların mimarlık mesleğine olan katılımını teşvik etmek ve mimarlık mesleğinin heyecanını canlı tutmak amacıyla ödüllü 6 mimarın katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler ve teknik geziler planladıklarını kaydetti.

Pınar Karakurt, tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü'nü kutlayarak, mesleklerinin insanlık tarihi boyunca sanat, bilim ve emeğin harmanlandığı, yaşamın ve insanın merkezde olduğu önemli bir alan olduğunu vurguladı. Karakurt, mimarlığın sadece fiziksel yapılar inşa etmenin ötesinde, topluma değer katan, estetik ve işlevselliği buluşturan bir sanat dalı olduğunu ifade etti.