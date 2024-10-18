Hitit Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından sağlanan “Ağlara Üyelik Desteği Programı” kapsamında proses endüstrilerini bir arada buluşturan A.SPIRE ağına üye oldu.

20’yi aşkın ülkeden 180’in üzerinde sanayi ve araştırma paydaşını bir araya getiren A.SPIRE ağı, Avrupa’nın önde gelen proses endüstrisi platformlarından biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK’ın sağladığı Ağlara Üyelik Desteği Programı çerçevesinde A.SPIRE ağına üye olan Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında üye kuruluşlarla uluslararası ölçekli projeler geliştirecek.

Dahil olduğu A.SPIRE ağı ile hem Türkiye hem de Avrupa'da bilim ve teknoloji alanında öncü projeler geliştirmeyi önceleyen Hitit Üniversitesi, böylelikle sanayi ve araştırma iş birliklerini artırmayı ve uluslararası alanda üniversitenin görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

A.SPIRE ağı, Processes4Planet ortaklığı aracılığıyla Avrupa proses endüstrilerini 2050 yılına kadar iklim, enerji ve hammadde başlıklarında belirlenen hedeflere ulaştırmayı amaçlıyor. Oluşturulan ortaklık ile Avrupa sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, yenilikçi ve çevresel çözümlerle sürdürülebilir sanayi dönüşümünün hızlandırılması planlanıyor.

Editör: RIFAT KARA