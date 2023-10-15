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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 1 haftalık milli aranın ardından 22 Ekim Pazar günü lider Eyüpspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, zorlu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Cumartesi günü tek idmanla geçiren kırmızı-siyahlı takım, bugün de tam saha çift kale maç yaptı. Eyüpspor maçının oynanacağı Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 13.00’te başlayan çift kalede tedavileri süren Berkay Can Değirmencioğlu, Sadık Arda Yılmaztürk ve Gökhan Karadeniz yer almadı.

Teknik Direktör Tahsin Tam, Eyüpspor maçının provası niteliğindeki çift kalede, as-yedek ayrımı yapmazken, karma takımlar oluşturdu. Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri çift kalede filelerin tam 9 kez havalanırken, Kırmızı Takım Beyaz Takımı 7-2 yendi.

Yarını dinlenerek geçirecek olan kırmızı-siyahlılar Salı günü yapacakları antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.