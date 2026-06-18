Şapinuva kazılarıyla Hitit medeniyetinin gün yüzüne çıkarılmasına büyük katkı sunan Süel, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Vali Çalgan, Prof. Dr. Süel’in uzun yıllar boyunca Ortaköy/Şapinuva kazılarını yürüterek, köklü Hitit mirasının gün yüzüne çıkarılmasına ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Aygül Süel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çalgan, akademik hayatı boyunca ortaya koyduğu çalışmaların bölge ve ülke arkeolojisi açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi