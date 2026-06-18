Etkinlik kapsamında Çorumlu çocuk kitabı yazarı Hande Çenesiz Er, Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nde çocuklar ve ailelerle bir araya gelecek. Yazar, ödüllü öykü kitabı “Bu Durum Bambam’ı Asla İlgilendirmez!” üzerinden çocuklarla keyifli bir okuma etkinliği gerçekleştirecek.

Kitap Okuma Etkinliği, 20 Haziran Cumartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, kitap okuma saatlerinin yanı sıra çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli aktiviteler de yer alacak.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını basvuru.corum.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Muhabir: SELDA FINDIK