TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ilk el konut satışları yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196’ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137’ye geriledi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

Çorum’da ise Mayıs ayında 538 konut satışı gerçekleşirken, 57 işyeri de el değiştirdi. Bölge illeri arasında Samsun 1.745 konut ve 131 işyeri satışıyla ilk sırada yer aldı. Tokat’ta 346 konut ve 41 işyeri, Amasya’da ise 331 konut ve 55 işyeri satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 olurken, diğer konut satışları yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2, diğer satışların payı ise yüzde 78,8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları da düşüş gösterdi. Mayıs ayında yabancılara bin 387 konut satılırken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Toplam satışlar içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68’e geriledi.

Mayıs ayında yabancıya konut satışında ilk sırayı 268 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları alırken, İran vatandaşları 125 ve Ukrayna vatandaşları 88 konut alımıyla sıralamayı takip etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ