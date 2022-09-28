Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi E.Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Hikmet Özçetin'in eşi Göz Hastalıkları ve Genel Patoloji Uzmanı Dr. Sevil Özçetin (75), bugün saat 17.30 sıralarında solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hasan Buğra Özçetin ve Burcu Al'ın anneleri olan Dr. Sevil Özçetin'in cenazesi Cuma günü Bursa OSB Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Çorum eski Senatörü Şevket Özcetin'in oğlu olan Prof Dr. Hikmet Özçetin, bugün kaybettigi eşi Dr.Sevil Özçetin'le bir davette görülüyor.