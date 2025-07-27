Deprem bilimi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, afetlere karşı dayanıklı şehirlerin nasıl oluşturulması gerektiğini adım adım anlattı. Deprem güvenliği açısından yerleşim alanlarının nasıl planlanması gerektiğini 6 maddede özetleyen Görür; belediye yapısının yeniden düzenlenmesinden mikrobölgeleme etütlerine, risk analizinden alınması gereken önleyici tedbirlere kadar kapsamlı birçok adım anlattı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem güvenliği yüksek yerleşim alanlarının nasıl inşa edilebileceğine dair kritik bilgiler paylaştı. Deprem dirençli kentlerin inşa edilme sürecini 6 madde üzerinden anlatan Naci Görür, "Kenti depreme belediye hazırlar" dedi.

Peki, deprem dirençli kentler nasıl kurulur? İşte deprem uzmanı Görür'den madde madde deprem dirençli kent rehberi...

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER NASIL KURULUR?

1- Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye, kendi içinde organize olarak aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek koordinatörler seçer: Yönetim koordinatörü, halk koordinatörü, altyapı koordinatörü, yapı stoku koordinatörü, ekosistem ve çevre koordinatörü ve ekonomi koordinatörü. Belediye başkanı işin başı ve genel koordinatördür.

2- Kentinizdeki tehlikenin (depremin) konumunu, özelliğini, uzunluğunu, kollarını, derinliğini, deprem kapasitesini, tekerrür periyodunu vb. belirleyin.

'MİKROBÖLGELEME' VURGUSU YAPTI

3- Kentinizin “mikrobölgeleme” çalışmasını yaptırın.

4- Belirlenen depreme karşı kent bileşenlerinin nasıl hasar alacağını belirleyin.

DEPREME HAZIRLIK NASIL OLUR?

5- Daha sonra bu bileşenleri deprem gelmeden önce hasara karşı dirençli hale getirin.

6- Depremin ne zaman olacağını düşünmeyin. Ne zaman olursa olsun insanımız ölecektir. Ha sen, ha ben. Siz daima hazır olun. Cenge hazır olmak için devamlı güçlü ordu gerekir.