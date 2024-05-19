Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, en çok endişe ettiği bölgenin Dersim yöresi olduğunu söyledi. 3 şehrin isini sayan Görür, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diye uyardı.

Programda Görür iyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlattı, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.

'DEPREMİN GELDİĞİNİ GÖRÜYORDUK'

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını biz anlattık” diyen Görür, "Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık. Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra 'Kahramanraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın.' diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüryorduk." ifadelerini kullandı. Sözlerine Görür, "Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık. Cumhurbaşkanlığından tut bakanlara kadar, o bölgenin milletvekillerine, belediye başkanlarına, valilerine kadar buraya deprem gelebilir, kentleri hazırlayın dedik ama hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu.

'MARMARA VE İSTANBUL İÇİN BAĞIRIYORUZ'

“Tarih tekerrür etmesin” diyerek yeni uyarılarda bulunan Görür, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek” ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİM YER...'

Depremin Türkiye gerçeği olduğunun altını çizen Görür, "Çok endişem ettiğim yer" dediği üç il için uyarıda bulundu. Koordinat olarak "Tunceli Yöresi" diyen Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” diyerek uyardı

Marmara depremi mi daha yakın yoksa Tunceli'de beklenen deprem mi?' sorusuna Görür şöyle yanıt verdi: “Onu kestirmek zor ama Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi.”

'DEPREMİ DURDURAMIYORUZ'

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 13 milyon senedir depremlerin devam ettiği bilgisin veren Görür, "Bu mekanizma çalıştığına göre de bu coğrafyada depremler milyonlarca sene de devam edecek. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak, burayı yurt tuttuysak, bir gecede binlerce insanımızı toprağa gömmek istemiyorsak oturduğumuz yerleri deprem dirençli yapacağız. Çünkü depremi durduramıyoruz” dedi.