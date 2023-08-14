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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde genel cerrahi bölümünde görev yapmakta olan Profesör Kemal Karakaya aynı hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yıllarca ZBEÜ Tıp Fakültesi'nde öğrenci yetiştiren ve birçok ameliyata giren Karakaya kanser hastalığını atlatamadı.

2 çocuk babası olan Karakaya'nın eşi Dr. Nuran Karakaya da Kulak Burun Boğaz doktoru olarak görev yapıyor.

Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü hemşehrimiz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Prof. Dr. Halil İbrahim Uçar ile birlikte 1986 yılında Çorum Lisesi’nden mezun olan Karakaya, üniversite öğrenimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştı.

Çorum merkeze bağlı Morsümbül Köyü nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Kemal Karakaya için bugün görev yaptığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından memleketi Çorum’a gönderilecek olan Karakaya’nın cenazesinin yarın Morsümbül Köyü’nde toprağa verilmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)