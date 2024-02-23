İMVAK’ın akademik konferansları

bu akşam Prof.Dr. Okur’la başlıyor

Vakfımız, 1952 yılındaki kuruluşundan itibaren bugüne kadar şehrimizin eğitim ve öğretim hayatına ciddi katkılar yapmıştır. İmam-Hatip Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesinin kuruluşu İMVAK’ın destekleriyle sağlanmıştır.

İMVAK İlimize bu öğretim kuruluşlarını kazandırmakla kalmamış ayrıca yönetim giderlerine, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin barınma, giyinme, iaşe masraflarına yönelik ayni ve nakdi ciddi desteklerde bulunmuştur. Bu destekler kesintisiz günümüze kadar da devam etmiştir.

Diğer taraftan halkımızın tarihi, dini ve kültürel konularda akademik düzeyde bilgilendirilmesi, şehrimizin tarihi dokusunun öne çıkartılması, soyut kültürel mirasımızın canlı tutulması, sosyal dayanışma duygularının pekiştirilmesi gibi pek çok konuda konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemiş, yayınlar yapmıştır. Faaliyetlerinin tamamında halkımızın büyük destek, katılım ve teveccühünü görmüştür.

İMVAK Başkanlığı ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı arasında düzenlenen işbirliği protokolüne dayalı olarak yeniden bir dizi konferanslar düzenlenecektir. Ayrıca farklı zamanlarda farklı üniversitelerden akademisyenler davet edilerek öğrencilerimizle ve halkımızla buluşturulacaktır. Konu hakkında ileri günlerde basın yoluyla duyurular yapılacaktır. Toplantılarımıza konuya ilgi duyan bayanlar da katılabilecektir.

Halkımızı özellikle de İMVAK müdavimlerini akademik düzeyli etkinliklerimize davet ediyoruz.

Bu haftaki konferansımızda Cuma günü, saat 19.00 da, İMVAK konferans salonunda Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur hocamızı konuk ediyoruz.

Akademik sohbet severleri bekliyoruz.

E. Öğrt. Gör. Ali ILICA