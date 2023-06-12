Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganı ile sürdürülen 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplumun her kesiminden destek yağıyor.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletini TDV’ye verdi. Dekan Çolak’ı ziyaret eden TDV Çorum Şubesi çalışanları, Türkiye Diyanet Vakfı’nca sürdürülen “2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu” hakkında bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Çolak, TDV Çorum Şubesi çalışanlarından kurban vekaletinin karşılığı makbuzunu alarak teşekkür ederken müslüman coğrafyası olarak ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmamızın gerekliliğine vurgu yaptı.