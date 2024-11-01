Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, karikatürist, “Kusursuz Cinayet” kitabının yazarı, hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz, 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 18.00’de TÜYAP Kitap Fuarı Karadeniz Salonu’nda “Çocuk Cinayetleri ve Kusursuz Cinayet Var Mıdır?” konulu bir söyleşi yapacak.

Prof. Dokgöz, söyleşinin bitiminde ise A 7 Kitap Standı’nda okurlarına kitaplarını imzalayacak.

Dev kitap fuarı, Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.