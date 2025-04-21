Alınan bilgiye göre Arda T., annesi, babası ve kardeşi ile 19 ACN 685 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Babasının dur ikazına aldırmayan sürücü kovalamaca esnasında polis otosuna çarptı.

Ulukavak Mahallesi'nde çılmaz sokağa giren sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Arda T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, babasına ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan toplamda 50 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.