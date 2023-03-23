Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 15. Sokak, üzerinde silah atıldığı ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, silah atıldığı iddia edilen ikamete girmek istedikleri sırada ikamette bulunan G.S., G.Y., A.G. ve C.A., ile kaçan bir kişi mukavemet gösterdi. Etkisiz hale getirilen ve yağma suçundan aranmaları olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için arama yapan Yunus Ekipleri ise İpeklievler 22. Sokak’ta bulunan bir çocuk parkında çöpe atılmış tabanca buldu.