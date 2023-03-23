14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde her hangi bir ittifakta yer. Önceki gün akşam saatlerinde parti binasında düzenlenen basın toplantısında Ömer Ayhan Taran, Mithat Şahin, Suat Ardıç, Savaş Şimşek, Osman Vargeloğlu ve Fethat Yeğen, aday aday adaylığını açıkladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın 13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçimlerde yer alacağını belirterek, “Yeni kurulmuş bir partiyiz ama 50 yıllık bir prensipten gelen partiyiz. Bizim prensiplerimiz milli görüş prensipleridir” dedi. Toplantının devamında milletvekili aday adayları kendilerini tanıtarak adaylık açıklamasını yaptı.

(Taner ŞİMŞEK)