Hitit İzcilik Kulübü Derneği’ne bağlı olarak izcilik faaliyeti yürüten izciler, afet bölgesindeki çocukların kullanması amacıyla oyuncak, akıl oyunları seti ve ilkokul-ortaokul seviyesinde kitaplar temin ederek bölgeye gönderilmek üzer hazır hale getirdiler.

Kampanya süresince 700’e yakın hikâye, roman ve yardımcı kaynak kitap, 70 adet akıl oyunları seti ve çok sayıda oyuncakları bölgeye gönderilmek üzere kolilere konularak hazır hale getirdiler.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, izci çocukları ve izci lideri öğretmen Erden Özer’i tebrik ederek malzemelerin en kısa zamanda yerlerine ulaştırılacağını söyledi. İzciliği amaçları ve ilkeleri üzerinde izcilere sorular soran Abdullah Kodek; sosyal sorumluluk çalışması yapan izcilerin kamplarını da ziyaret edeceğini söyledi.

Okul Müdürü Mustafa Fuçular da okulu izcilerine ve izci lideri öğretmen Erden Özer’e teşekkür ederek, her türlü çalışmada desteklerinin süreceğini söyledi.

“Toplanan malzemeler en kısa zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile yerine ulaştırılacak” diyen Erden Özer, çocukları ve velilerini kutlayarak, desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

(Haber Merkezi)