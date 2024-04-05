Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensuplarının; insan haklarına saygılı, hoşgörülü, güler yüzlü ve yardımsever tavırlarıyla milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

“Toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyor olmamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren Emniyet Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü ve 4- 10 Nisan Polis Haftasını kutlamaktayız” diyen Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatımız, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmeden önce tedbirlerin alınması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi konusunda gece gündüz demeden çalışmakta, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin özverisi kadar vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle herkesin polisi kendi vicdanı olduğu sürece daha güvenli ve daha huzurlu bir toplum haline geleceğimiz muhakkaktır.

Son yıllarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız da teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak çağımızın gereklerine uygun donanımlarla halkımıza daha iyi ve etkin hizmet sunabilmek için çalışmalarına büyük fedakârlıklarla devam etmektedir.

Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları; insan haklarına saygılı, hoşgörülü, güler yüzlü ve yardımsever tavırlarıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir.

Bu duygu ve düşünlerle Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazi polislerimize, emekli olanlara ve görevi başında bulunanlara aileleriyle birlikte hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.”

Editör: BÜLENT USLU