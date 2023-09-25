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Yeniyol Mahallesi Çanlı Sokak’ta önceden husumetli Irak uyruklu Omar Yahya J.(24) ile

Suhaymaa N.(17) arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin bıçaklı kavga ihbarı üzerine bölgede bulunan ekipler olay yerine sevk edildi.

Kavganın tarafları polis ekiplerini görünce olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kovalamacada kavgaya karışan iki kişi bir adet bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliler işlemler için polis merkezine götürüldü.

Vatandaşların beyanını doğrultusunda polis ekipleri kaçan şahısların sakladığı pala, balta ve ve silahı bulmak için çalışma başlattı.

Aynı bölgede 2 gün önce meydana gelen sopalı kavganın tarafları kısa sürede yakalanarak göz altına alınmıştı.