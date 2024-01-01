Alınan bilgiye göre Gazi Caddesi Kadeş Meydanı yakınlarında bir mekanda eğlenen kalabalık grup arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., darp edilerek yaralandı.



İhbar üzerine belirtilen yere polis, çevik kuvvet ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Polis ekiperi kavgayı ayırmak için biber gazı ile müdahale ederken, darp edilen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Kavganın tarafları ise ekiplerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili ifade işlemleri gereği 2 kişi polis merkezi amirliğine götürülürken, darp sonucu yaralanan şahıs ise olay sonrası kendi imkanları ile hastaneye gelerek tedavi altına alındı.