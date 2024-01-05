Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 10'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah ve 178 adet fişek, 195 adet sentetik ecza maddesi, 86 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar, 1 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. 

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Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kent halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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