Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘gençlik ve güvenli gelecek’ projesi çerçevesinde 410 öğrenci ile bir araya geldi. Terör konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, milli birlik ve beraberlik, doğru arkadaş seçimi hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrası öğrencilere not defteri ve kalem hediye edildi.

Editör: İHA AJANS