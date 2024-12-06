Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ni açıkladığını ve yıllık %47.09, aylık ise %2.24 artış gösterdiğini belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Gözler şimdi asgari ücret, emekli maaşı, memur maşı ne olacak da. Temcit pilavı gibi ısıtıp önümüze konulan enflasyon ne hikmetse bu dönemlerde artmıyor. TÜİK yetkilileri nereden nasıl bir hesaplama yapıyorsa “bizden başkası bunu anlamaz” diyor. Kimseyle de paylaşmadan TÜİK Başkanı ve ekibi enflasyonu kafalarına göre indirip çıkarıyorlar. Ne hikmetse piyasa enflasyonunun yanından geçmiyor” dedi.

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarına göre emekliye asgari ücretliye yüzde 14.57 ila 17 oranında bir zam yapılacağını kaydeden Damar, “Emekli maaşı 15-16 bin olursa ‘çok verdik enflasyon yükselir’ diyecekler ama bugün bir ev kirası emekli maaşından çok ama ‘kira artırma oranı % 60’ın üstünde yapabilirsin’ diyecekler. Yaşa emekli yaşa 2024 senin yılındı. Çarşıya pazara gelen zamların zaten haddi hesabı sorulmuyor. Elektrik, doğalgaz, petrol zamları kendi yandaş ve kendi ceplerine gittiği için onlarda dur durak yok. Bu enflasyonu, emekliler ve asgari ücretliler mi çıkarıyor bunu hiç kimse sorgulamıyor sadece vur abalının sırtına diyorlar” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ