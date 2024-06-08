Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 7 kişinin yakalandığı belirtildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mayıs -7 Haziran tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 643 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 22 adet silah, 143 adet fişek, 11 adet şarjör, 100 adet sentetik ecza, 5.87 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 8,93 gram narkotik madde ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçti.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 27 kahvehane/kıraathane, 18 kafe, 23 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 959 araçtan 38 araca 259 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan bir araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.