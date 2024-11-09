Atalay Orman Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. sahibi Bekir Atalay, Haziran ayında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret etmişti. Kaymakam Mutlu Köksal tarafından, firmanın yapı ruhsatı verilmesi için yapılan talep uygun bulunarak, hazırlanan inşaat projeleri düzenlenen yapı (inşaat) ruhsatı ve işyeri teslim tutanağı ile birlikte firma sahibi Bekir Atalay’a verildi.

İnşaat için hazırlıklarını tamamlayan Bekir Atalay, çeşitli ebatlarda plastik boru imalatı yapacak olan fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarına başladı.

Sungurlu’ya bağlı Eşme köyü nüfusuna kayıtlı Bekir Atalay, ilçede ve Fransa’da inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini belirtti.

OSB’de tahsis edilen 7 dönüm araziye plastik boru imalatı yapmak için fabrika kurmak için çalışmalara başladığını anlatan Atalay, fabrika inşaatının projelerinin tamamlandığını aktardı. Atalay, kuracakları fabrikada çeşitli ebatlarda temiz su, kangal ve kalorifer tesisatı boruları imal edeceklerini ve bunun belirli bir bölümünü yurt dışına ihraç etmeyi planladıklarını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK