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Olay Yavruturna Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Esnafevleri 6. Sokak üzerinde bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan C.K.(30), A.S.(53) ve G.Ç.(42), sokakta Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan ağızlık olamadan sokağa çıkartılan ve 3 kişiyi yaralayan köpeğin sahibi tarafından olay yerinde kaçırıldığı, yaralı kadınların şikayetçi oldukları öğrenildi.