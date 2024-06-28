Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Safa D. idaresindeki otomobil Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde kontrolden çıkarak bir işyerinin önünde park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK