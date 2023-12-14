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Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Muhsin Dere, Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni de unutmadı. Birliğin tecrübeli başkanı Ahmet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçekle karşılanan başkan Adayı Dere, pancar üreticilerinin genel durumu ve Çorum’un tarımı hakkında bilgiler aldı.



Muhsin Dere, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ile çeşitli konularda da istişarede bulundu. Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde tarım sektörüne yönelik yapmayı planladığı projeler hakkında da düşüncelerini paylaştı. Çorum’un verimli tarım alanlarına sahip bir kent olduğunu söyleyen Muhsin Dere, var olan potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, Çorum’un her alanda olduğu gibi tarımda da en yüksek seviyelere çıkaracaklarını dile getirdi.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhsin Dere’ye aday adaylığı sürecinde başarılar diledi.