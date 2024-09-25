Türkşeker A.Ş., 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatlarını resmi olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, yeni alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

Bakanlık, Türkşeker’in 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primini de duyurdu. Duyuruda, “Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlenmiştir” ifadesi kullanıldı.

2024 yılı için belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, çiftçiler için büyük bir destek sunuyor. Ton başına 2.375 TL olan yeni fiyat, üreticilerin gelirlerini artıracak ve tarımsal üretimi teşvik edecek. Türkşeker’in yaptığı bu düzenleme, şeker pancarı üreticileri için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte çiftçilerin üretime daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Editör: İHA AJANS