TESK Başkanı Palandöken Ramazan Bayramı ile yaptığı açıklamada; “Ramazan ayı boyunca manevi duygularımızı güçlendirdik, paylaşmanın ve sabrın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Şimdi ise bayramın sevinciyle kucaklaşma, büyüklerimizi ziyaret etme ve küçüklerimize bayram coşkusunu yaşatma zamanıdır. Her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinden itibaren dükkânını açarak vatandaşa hizmet eden ve ekonomiye katkı sağlayan esnafımız, bu bayram da ticareti ve sosyal hayatın can damarı olmaya devam edecek.

Bu vesile ile bayramın ülkemize barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, huzurlu

Editör: Haber Merkezi