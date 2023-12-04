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Çorum Büyük Palabıyık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince organize edilen imece ile köy mezarlığında kış temizliğine, dernek üyelerinin yanı sıra köy halkıda katılım sağladı.

Köylü vatandaşlarca gün boyu hummalıca temizlik çalışması yürütülen mezarlıkta, çalı, diken ve otlar temizlendikçe köyün tarihine ışık tutan “Taş Mezar” olarak bilinen mezar taşları da ortaya çıktı.



Büyük Palabıyık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sami Toprak, yapılan çalışmaların dernek faaliyetleri kapsamında sürekliliğinin sağlanacağını ifade ederek, “Köy halkının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, şehre göç edenleri köye geri getirebilmek ve köylerimizin nüfus yüzünden virane olmasını engellemek için, gerek imece ile gerekse dernek olarak çalışmalar yapacağız.

Köyün ortak sorunlarını ortadan kaldıracağız ve göç edilen değil yaşanılabilir bir Anadolu Köyü olarak Büyük Palabıyık Köyü’nü güçlendireceğiz” dedi.

Toprak, köyle ilgili problemlerin çözümü için çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, kış temizliğine katılanlara teşekkür etti.