Muhtar Ali Ekber Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Palabıyık Köyü’ne hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını söyledi. Azaları; Orhangazi Savaş, Hüseyin Aslan, Hüseyin Kaplan ve Levent Öngün ile birlikte Çorum Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden mazbatasını alan Büyük Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, köy halkı ile işbirliği içerisinde, tüm kurum ve kuruluşlarla diyaloga geçerek köyün öncelikli sorunları başta olmak üzere tüm sorunların çözümü için mücadele edeceklerini, daha yaşanabilir, daha çevreci, daha gelişmiş bir Palabıyık için ter dökeceklerini ifade etti.

Mazbata törenine; Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Sir, iş insanları Halis Durkaya, Nadir Gültekin, Arap Gürlek, Sadık Yıldırım, Abdurahman Yıldırım ile Muhtar Yılmaz’ın yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine destek veren - vermeyen herkese teşekkür ederek, aldığı yetkiyi en güzel şekilde kullanacağını ve köye hizmet getirmenin öncelikli ilkeleri olacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ