CHP Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Laçin İlçesi ile Narlı ve Çamlıca köylerine ziyarette bulundu. Laçin halkının sorun ve taleplerini dinleyen Bekir Özsaçmacı, her geçen gün küçülen, işsizliğin hakim olduğu ilçenin Millet İttifakı iktidarı ile birlikte kabuğunu kıracağını, Laçin’i hep birlikte geleceğe hazırlayacaklarını söyledi.

Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında ihtiyaca cevap verecek nitelikte gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve ziraat teknisyenleri atanacağını, kapalı olan tüm köy okullarını yeniden açacaklarını ve köylere öğretmen ataması yapacaklarını bildirerek, köylerin huzur ve refah seviyesini yükselteceklerini, Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkla, sanayi ile, üretimle geliştireceklerini söyledi.

Vatandaşların işsizlikten, hayat pahalılığından, temel gıdalara ulaşamamaktan, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakındığını dile getiren Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarı ile sorunlara neşter vuracaklarını açıkladı.

Bekir Özsaçmacı, Laçin’de 7’den 77’ye tüm kesimler tarafından coşku ve heyecanla karşılandı.