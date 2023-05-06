Köy ziyaretine; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve bazı parti yöneticileri katıldı.

Daha önce belde olan, ancak geçtiğimiz yıllarda köy statüsüne dönüşen Seydim’de vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında tarım ve hayvancılık alanında kalkınma hamleleri yaşanacağını anlatarak, çiftçinin, üreticinin önünü, ufkunu açacaklarını vurguladı.

Özsaçmacı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.

(Haber Merkezi)