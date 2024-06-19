31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında ülke genelinde başlayan “Normalleşme Süreci” Çorum siyasetine de yansıdı. Yerel seçimlerin ardından başlayan süreçte Kurban Bayramı dolayısıyla ilimizdeki partiler arası bayramlaşma programları dikkat çekti.

CHP İl Başkanlığı tarafından AK Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti’ye yönelik yapılan bayramlaşma ziyaretlerine AK Partili yetkililer de başta CHP olmak üzere YRP, MHP, BBP gibi partileri ziyaret ederek bayramlaştı ve normalleşmeye katkı sağladı.

Editör: Haber Merkezi