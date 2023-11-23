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Ziyarete Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

Ziyaret sırasında 2024 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar gözden geçirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Çorum heyeti, İl Başkanı Dinçer Solmaz öncülüğünde, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyareti düzenledi.



Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da katıldığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, gündem değerlendirildi, seçim hazırlıkları ve izlenecek yol ele alındı.

Ziyarete ayrıca; Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Alaca İlçe Başkanı Gazi Tokgöz, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz katıldı. Bazı İl Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyarette hazır bulundu.



İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Yerelde iktidar için emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum heyetine teşekkür etti.