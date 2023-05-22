BAYTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici Orhan Özsaraçoğlu’nun torunu, sanayici-iş insanı İnş.Müh. Fatih Kamitoğlu’nun kızı Özge Kamitoğlu ile merhum bobinajcı Nejat Başıbüyük’ün torunu, yapı denetimi firması sahibi, İnş. Yük.Müh. Atilla Akça’nın oğlu Buğra Akça, Yıldızpark’ta yapılan düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen düğün, son derece görkemli oldu.

Mücevherat Mühendisi Özge Kamitoğlu, İstanbul’da yaşıyor. Buğra Akça ise THY’de makina mühendisi olarak görev yapıyor.

ÇORUM HABER, Özgül-Fatih Kamitoğlu ve Tülay-Atilla Akça çiftlerini kutlar, Özge ile Buğra’ya ömür boyu mutluluklar diler.