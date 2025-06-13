2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Çorum’da kampa giren Özel Yüzme Milli Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Hüseyin Şahin’in öncülüğünde Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, milli takım sporcuları ve antrenörleriyle yakından ilgilenen Vali Çalgan, sporcuların azim ve kararlılıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çorum’un milli takıma ev sahipliği yapmasından onur duyduklarını belirten Çalgan, genç sporculara başarılar dileyerek Paralimpik ruhunun önemine dikkat çekti.