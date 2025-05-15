Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda sahneye çıkan engelli ve otizmli öğrenciler, hazırladıkları halk oyunları ve zeybek gösterileriyle büyük alkış aldı. Öğrencilerin sahne performansını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Programa katılan Alaca Kaymakamı Engin Tok, "Bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerimizin performansı, geleceğe dair umudumuzu artırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da öğrencileri tebrik ederek, "Alaca’da özel bireylerin her zaman yanındayız. Bugünkü etkinlik, toplumda dayanışmanın ve sevginin en güzel örneklerinden biriydi" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS