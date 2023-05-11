Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Sabah mesaiye gitmek üzere evinden çıkan Başkan Aşgın, evinin önünde çiçeklerle karşılandı. Başkan Aşgın, daha sonra engelli öğrencilerin hazırladığı afişler ve pankartlarla süslenmiş yollardan geçerken şaşkınlığını gizleyemedi.

Engelliler Haftası’nda bu kez özel öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın için organizasyon düzenledi. Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden bu yana, engelli bireylere olan özel ilgisi ve onlar için ortaya koyduğu çalışmalardan son derece memnun olan özel öğrenciler, teşekkür etmek için çeşitli sürprizler hazırladı.

“BİZ BU ŞEHİRDE SENİNLE MUTUYUZ”

Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ilk olarak Başkan Aşgın’ın evinin önüne gitti. Sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evinden eden çıkan Aşgın, binanın önünden ellerinde çiçeklerle bekleyen engelli öğrencileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Engelli öğrencilerin sürprizleri Başkan Aşgın’ın geçiş güzergahlarındada devam etti. Devlet Tiyatro Salonu önündeki billboardlara “Aşgımız Bitmesin”, “Birlikte Mutluyuz” yazılı afişlerle sürpriz yapan engelli öğrenciler, saat kulesi önünde de makam aracını durdurarak “Biz bu şehirde seninle mutuyuz” yazılı pankart açtı.

ENGELLİLERDEN BAŞKAN AŞGIN’A“PEKİYİ”

Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri son karşılamayı da makam odasında yaptı. Başkan Aşgın için makam odasında sürpriz bir karşıma yapan öğrenciler, pasta kesip teşekkür ettiler. Engelli öğrenciler adına Başkan Aşgın’abir de karne takdim edildi. Engellilere yönelik çalışmaları nedeniyle “PEKİYİ” notlarıyla dolu karneyi alan Aşgın, kendisi için yapılan sürprizlerden dolayı teşekkür etti.

Organizasyonun ardından Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğlulları, engellilere olan yaklaşımından dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etmek için böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade etti.

Hüsülüoğlulları“Her zaman başkanımız bizlere sürprizler yapardı. Bu kez biz onu şaşırtmak istedik. Başkanımızı sabah evinden çıkışından itibaren farklı yerlerde karşılayalım istedik. Son olarak engellilere olan bakışını ortaya koyan bir karne verdik. En güzel notları hak ettiğini düşünüyorum. Engellilere yönelik çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.