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Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi, 2022-2023 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladı. Yaz dönemi kurslarının sona ermesi vesilesiyle, öğrencilere özel yılsonu etkinliği düzenlendi. Kültür Park'ta gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte hoş vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardılar.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sosyal yaşama entegrasyonunu desteklemek, belediyemizin öncelikli hedeflerinden biridir. Yaz kurslarımızın sona ermesi vesilesiyle düzenlediğimiz bu etkinlik, öğrencilerimizin keyifli ve unutulmaz anlar yaşamasına imkan sağladı.” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi yeni dönem eğitim faaliyetlerine Ekim ayında başlayacak.