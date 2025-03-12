Görüşmede, Kargı’da gerçekleştirilen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kısa sürede Kargı’da hayata geçirilen projeleri takdirle karşıladığını belirterek, planlanan çalışmalara yönelik destek mesajı verdi ve başarı temennilerini iletti.

Kargı Belediye Başkanı Dereli ise, misafirperverliği için CHP Genel Başkanı Özel’e teşekkür ederek, “İlçemize sunduğu destekler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ