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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ikinci toplantısında 158 milyon 162 bin 828 TL’lik ek bütçe onaylandı. Ayrıca 2023 mali yılı bütçesinde yıl sonu itibariyle kullanılamayacağı anlaşılan 1 milyon 508 bin 199 TL’lik ödenek de ilgili bütçe kodlarından alınarak ödenek ihtiyacı bulunan tarımsal sulama, kanal ve ilçe özel idarelerin bütçelerine aktarılması da onaylandı.



Toplantıda ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ödenek aktarımı ve ek bütçe taslağı ile hakkında üyelere bilgi verdi. İlk olarak 1 milyon 508 bin 199 TL’lik ödenek aktarımı konusunu anlatan Çıplak, dönem başı itibariyle 420 milyonluk bir bütçe yaptıklarını, yıl içindeki fiyat artışları nedeni ile birimlerin ihtiyaçları ve yatırımlar için ek ödeneğe ihtiyaç olduğunu, Mayıs ayına kadar yatırım programını bir nebze beklettiklerini, daha sonra ise KDV artışından dolayı gelirlerin arttığını vurguladı.

2023 yılı için 150 milyonluk bir ek ödeneğe ihtiyaç duyduklarını ve bunun 1 milyon 508 bin TL’sini kullanamayacakları ödeneklerden aktarım yoluyla aldıklarını söyleyen Recep Çıplak bu maddedeki aktarımın bu konu olduğunu açıkladı. Daha sonra ek bütçe ile ilgili de bilgi veren Çıplak 158 milyonluk ek ödeneğin harcamalarının yapıldığını, müdürlük ve ilçe özel idarelerinin bütçelerinin arttırıldığını ve bu ödenekleri kredi kullanmadan harcadıklarını vurguladı. Bu ek bütçede aslan payının 69 milyon 463 bin TL ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün olduğunu söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, ek ödeneğin diğer dağılımının da Hukuk Müşavirliği’ne 808 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 24 milyon 87 bin TL, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne 69 milyon 463 bin TL, İmar Müdürlüğü’ne 4 milyon 120 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 19 milyon 272 milyon TL, Plan Bütçe Yatırım İnşaat Müdürlüğü’ne 18 milyon 482 bin TL, Çevre Koruma Müdürlüğü’ne 500 bin TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 5 milyon 490 bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 8 milyon 949 bin TL, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 2 milyon 713 bin TL, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2 milyon 455 bin TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne 655 bin TL, Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne 91 bin TL, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 300 bin TL, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 650 bin TL ve Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 117 bin TL şeklinde olduğunu da sözlerine ekledi.



İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesinden ödenek aktarımı oybirliği ile onaylanırken, ek bütçe teklifi de incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda ayrıca ilimiz Alaca İlçesi’nde bulunan Büyükdona (Sinan Dede) ve Güllük (Seyit Nizam) türbelerinin durumu ile ilgili önerge hakkında Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Fehmi Yağlı üyelerin bilgisine sundu. Raporunda ilimiz Alaca İlçesi’nde ayrıca Hüseyingazi, Miyase Sultan, Yedincioğlu Pir Mehmet Dede, Modana ve Nesimi Keşlik türbelerinin de bulunduğunu dile getiren Yağlı, iki türbe hakkında bilgi vererek bakım onarımları konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Ankara-Samsun, Çorum Yozgat ve diğer karayolu üzerinde bulunan mangal kömürü imalatı yapan işletmenin faaliyetleri sonucu çıkan dumandan dolayı karayolunda yaşanan kaza riski ve işletmelerin durumu hakkındaki önerge hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu da Kemal Özönal üyelere bilgi verdi.