Down sendromlu çocukları ve ailelerini Lila Pasta Salonu ve Restaurantta misafir eden Millet İttifakı Milletvekili Adayları, çocuklarla birlikte günün anısına pasta kesti, oyunlara katıldı.

“ONLARI FARK EDELİM, FIRSAT VERELİM”

CHP İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Milletvekili Adayları; Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Melahat Özoğlu, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, Çorum Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinatörü Semrin Kaleli ve bazı parti yöneticileri, özel bireyler ve aileleri ile buluştu.

Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları’nın da katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden milletvekili adayları, müzik eşliğinde onlarla oyun oynadı.

“HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ”

Çocuklarla birlikte pasta kesen ve müzik eşliğindeki oyunlara katılan milletvekili adayları, farkındalığa dikkat çekerek tüm toplumu bu çocuklara fırsat tanımaya davet etti.

Engelli derneklerine, çocuklara ve ailelerine ellerinden geldiğince her konuda yardımcı olmaya, hayatı onlarla birlikte paylaşmaya gayret edeceklerinin altını çizen Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, “Ailelerimizi tebrik ediyoruz. Sizler gerçekten eli öpülesi kişilersiniz. Kapımız sizlere her zaman açık. Yanınızdayız. Yalnız değilsiniz” diye konuştu.

Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı da çocukların enerjisinin, sıcak kanlılığının kendilerine moral ve motivasyon verdiğini belirterek, her zaman ve her koşulda özel çocukların ve ailelerinin yanlarında olacaklarını vurguladı.

Dernek Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları da “Bizler, çocuklarımızla birlikte hayatın içinde olmak istiyoruz. Çocuklarımıza fırsat tanındığında yapamayacakları, başaramayacakları bir şey yok. Yeter ki farkındalık yaratalım, önümüzdeki engelleri kaldıralım. Hayatı birlikte paylaşıyoruz” diyerek sıcak ve samimi bir yaklaşım sergileyen, çocukları misafir eden Millet İttifakı temsilcilerine teşekkür etti.