Otizme farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yapılan etkinliğe AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yalçınkaya, İdris Keskin, İl Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurucuları Zekeriya Kuyumcu ve Rıfat Emre Keskin de katıldı.

Etkinlikte “Otizme Kırmızı Işık Yak” farkındalığında tüm otizmli çocuklar için gökyüzünde buluşturuldu. “Hepimiz Bir Bütünüz” isimli el baskısı etkinliği de yapıldı.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Günay onlara çeşitli hediyeler de dağıttı.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ