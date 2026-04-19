Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında açılan stantları ziyaret ederek üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve hayvancılık alanındaki yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin ve bölgesel üretim gücünün sergilendiği fuar, kapılarını ziyaretçilere açtığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Çiftçiden yatırımcılara, sektör profesyonellerinden vatandaşlara kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayan fuar, bölge tarımının gelişimine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Fuar alanında incelemelerde bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, stantları tek tek gezerek bilgi aldı. Tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, tohumculuk ve yem sektörüne dair ürünlerin sergilendiği alanlarda üreticilerle sohbet eden Özdemir, sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Ziraat Odası Başkanlığı’nca kurulan standı da ziyaret eden Adem Özdemir, burada misafirlerini ağırladı. Ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunulan stantta, Ziraat Odası’nın yürüttüğü çalışmalar, çiftçilere sunulan hizmetler ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özdemir, üreticilerle birebir görüşerek onların talep ve beklentilerini dinledi.

Fuarın Çorum tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, “Bu tür organizasyonlar, üreticilerimizin yeni teknolojilerle tanışması, bilgi alışverişinde bulunması ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesi açısından son derece kıymetlidir. Çorum’un tarımsal potansiyelini daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adem Özdemir, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, hem yerel üreticilerin güçlenmesine hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR