Kırmızı-siyahlı ekip, 23 lig maçında, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alıp 42 puan toplarken, 1,83 puan ortalaması tutturdu. Çorum temsilcisi, bu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta nezaretinde 3 play-off maçı oynarken, Kocaelispor’u 2-1 yenip, Bodum FK ile evinde 1-1, deplasmanda ise 0-0 berabere kaldığı rövanşta penaltılar sonucu 5-4 yenildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Özbalta nezaretinde Süper Lig devi Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında ise 3-1 yenildi.

ÖZBALTA’NIN

ÇORUM FK

KARNESİ

Kocaelispor…….1-2 D

Altay…………....3-0

Adanaspor………3-0 D

Erzurumspor…….4-1

Şanlıurfaspor…..1-1 D

Boluspor………..2-0

Tuzlaspor……….2-1

Giresunspor…….3-0 D

Göztepe…………1-1

Gençlerbirliği…..0-0 D

Ümraniyespor….0-1

Sakaryaspor……1-3 D

Bodrum FK…….2-1

Bandırmaspor….0-0

Eyüpspor………1-0 D

Manisa FK…….4-3

A.Keçiörengücü..2-1 D

Kocaelispor……1-1

Altay ………….3-1 D

Adanaspor…….2-0

Editör: Haber Merkezi