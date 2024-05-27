Kırmızı-siyahlı ekip, 23 lig maçında, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alıp 42 puan toplarken, 1,83 puan ortalaması tutturdu. Çorum temsilcisi, bu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.
Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta nezaretinde 3 play-off maçı oynarken, Kocaelispor’u 2-1 yenip, Bodum FK ile evinde 1-1, deplasmanda ise 0-0 berabere kaldığı rövanşta penaltılar sonucu 5-4 yenildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Özbalta nezaretinde Süper Lig devi Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında ise 3-1 yenildi.
ÖZBALTA’NIN
ÇORUM FK
KARNESİ
Kocaelispor…….1-2 D
Altay…………....3-0
Adanaspor………3-0 D
Erzurumspor…….4-1
Şanlıurfaspor…..1-1 D
Boluspor………..2-0
Tuzlaspor……….2-1
Giresunspor…….3-0 D
Göztepe…………1-1
Gençlerbirliği…..0-0 D
Ümraniyespor….0-1
Sakaryaspor……1-3 D
Bodrum FK…….2-1
Bandırmaspor….0-0
Eyüpspor………1-0 D
Manisa FK…….4-3
A.Keçiörengücü..2-1 D
Kocaelispor……1-1
Altay ………….3-1 D
Adanaspor…….2-0