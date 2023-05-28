Türkiye genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi parti yöneticileri de oylarını kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, oyunu Ankara Çankaya Cebesoy İlkokulu’nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile birlikte kullandı. Milletvekili Kaya, “Tüm vatandaşlarımızın asla rehavete kapılmamasını, oy kullanmak için sandığa gitmesini bekliyoruz. Aydınlık yarınlarımız için, çocuklarımız ve geleceğimiz için herkesi oy kullanmaya çağırıyorum” dedi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da oyunu kullandıktan sonra “Ülkemize, milletimize ve Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza” paylaşımı yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ailesi ile birlikte oy kullanırken, daha sonra Çorum genelinde tüm okulları tek tek ziyaret ederek hem sandık kurulları hem de vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan Aşgın’ın bu ziyaretleri yeni makam aracı olan TOGG ile yapması dikkat çekti.

AK Parti Çorum Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Zeki Gül ise oyunu kullandıktan sonra vatandaşlara “Lütfen Oy Kullanın” çağrısı yaparak; “Ülkemizin, yavrularımızın geleceği için, Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık. Dostlar rehavet yok çalışma var. Gayret edelim. Sandıkları boş bırakmayalım. Hadi bismillah” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da oyunu Kocatepe İlköğretim Okulu’nda kullandı. Eşi Perinay Tahtasız ve kızı Yaren ile birlikte demokrasi, barış, hak, hukuk ve adalet temennisi eşliğinde oyunu sandığa atan Milletvekili Tahtasız, “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sevgi ve hoşgörü kazanacak” dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Er de Çorum Kız Meslek Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra sevginin, barışın, kardeşliğin, demokrasinin ve adaletin kazanmasını diledi.