“BÖLÜNMEYELİM, KENETLENELİM"

Esnaflardan oylarını AK Parti'de birleştirmelerini isteyen Ahlatcı, "Bölünmeyeceğiz, birbirimize kenetleneceğiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaktığı meşalenin altında güçlerimizi birleştireceğiz” dedi.

"OYLARIMIZ AK PARTİ'DE TOPLANSIN"

Kazanımlar için, milli ve manevi değerler için, huzur ve bereket için, gelecek yüzyıl için oyların AK Parti'de toplanmasını isteyen Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz ve gerek Çorum’da, gerekse ülke çapında en yüksek milletvekili sayısına ulaşacağız” diye konuştu.